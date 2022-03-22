ESPN: НХЛ может аннулировать переход Дадонова в «Анахайм»

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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) может отменить сделку по переходу нападающего клуба «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс».
ESPN: НХЛ может аннулировать переход Дадонова в «Анахайм»
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Дело в том, что в контракте Дадонова существовал пункт об ограничении на обмен. Российского форварда нельзя было обменять без предварительного предоставления списка из десяти запрещённых для обменов клубов, в который вошёл «Анахайм», сообщает ESPN.

«Голден Найтс» 22 марта в результате обмена получил защитника Джона Мура и форварда Райана Кеслера. «Дакс» вместе с Дадоновым достался выбор на драфте 2023 или 2024 года.

33-летний россиянин в сезоне-2021/22 в 62 матчах за «Голден Найтс» забросил 15 шайб и отдал 12 голевых передач.

«Анахайм» (65 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (72) идёт на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки в НХЛ.

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