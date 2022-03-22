«Вегас» обменял российского форварда Дадонова в «Анахайм»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов перешёл в «Анахайм Дакс».

В результате обмена в «Вегас» перейдёт защитник Джон Мур, также клуб получит права на нападающего Райана Кеслера. «Анахайму» достанется выбор во втором раунде драфта 2023 либо 2024 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

33-летний Дадонов перешёл в «Вегас» в 2021 году. Форвард в сезоне-2021/22 в 62 матчах набрал 27 очков (15 шайб + 12 результативных передач).

«Анахайм» (65 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (72) идёт на восьмой строчке.

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