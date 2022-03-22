«Вегас» обменял российского форварда Дадонова в «Анахайм»

Короткая ссылка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов перешёл в «Анахайм Дакс».
«Вегас» обменял российского форварда Дадонова в «Анахайм»
  • Gettyimages.ru

В результате обмена в «Вегас» перейдёт защитник Джон Мур, также клуб получит права на нападающего Райана Кеслера. «Анахайму» достанется выбор во втором раунде драфта 2023 либо 2024 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

33-летний Дадонов перешёл в «Вегас» в 2021 году. Форвард в сезоне-2021/22 в 62 матчах набрал 27 очков (15 шайб + 12 результативных передач).

«Анахайм» (65 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (72) идёт на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить