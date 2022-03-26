Эффектный гол, победный буллит и неожиданное спасение: как Овечкин принёс победу «Вашингтону» в матче против «Баффало»
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Александр Овечкин продолжает погоню за Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В матче с «Баффало» он забросил шайбу и реализовал буллит, который стал победным. Теперь на счету россиянина 771 гол, у легендарного канадца — на 30 больше.
Судя по скорострельности форварда «Вашингтона», отставание от второго места уже в текущем сезоне может существенно сократиться. Впереди у «Кэпиталз» ещё 16 встреч, а в среднем за игру капитан «столичных» поражает ворота соперника 0,6 раза. В последних 11 матчах он забросил девять шайб.
В противостоянии с «Баффало» Овечкин вновь проявил лидерские качества и показал, что ради команды готов творить чудеса. «Вашингтон» уверенно начал встречу и первым распечатал ворота соперника, но во втором периоде «Сэйбрс» сумели перевернуть игру с ног на голову и повели в счёте — 3:2.
Возвращать интригу пришлось Александру. На 37-й минуте Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание и отправил снаряд своему соотечественнику. Капитан «Вашингтона» с места щёлкнул по воротам и застал врасплох голкипера «Баффало» Дастина Токарски: шайба влетела прямо в девятку над правым плечом канадца.
Интересно, что четыре из последних пяти точных бросков Великой Восьмёрки случились как раз после вбрасываний. По мнению Кузнецова, дело в том, что подобные удары крайне неудобны для вратарей.
«Это был мощнейший бросок. Каждый раз, когда такое происходит, я думаю, насколько это сложный момент для вратаря: когда здоровый парень наносит удар с той позиции, поймать шайбу очень трудно», — объяснил Евгений в интервью официальному сайту НХЛ.
После гола поздравления принимал не только Александр, но и Кузнецов, которому удалось продлить рекордную результативную серию до 11 матчей. Больше очков подряд (14) за «Кэпиталз» в последний раз набирал Овечкин в 2018 году. Кроме того, Евгений вошёл в топ-10 ассистентов в истории клуба.
После матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил, что форвард отлично играет на протяжении всего сезона.
«Он хорошо себя показывал весь год. С тренировочного лагеря до начала сезона и до текущего момента. Его скорость, изобретательность и атакующие способности — настоящий двигатель. Благодаря ему наше нападение происходит гораздо стремительнее», — сказал специалист.
Расслабляться после гола, созданного россиянами, было рано. «Баффало» продолжал активно действовать впереди, поэтому Овечкину пришлось помогать партнёрам у своих ворот. В одном из эпизодов он спас команду, казалось бы, от неминуемого гола.
В третьем периоде ошибка в средней зоне привела к опасному выпаду соперника. Великолепный Илья Самсонов совершил два потрясающих сейва, но шайба оставалась у «Сэйбрс», а ворота «Вашингтона» оказались пустыми. Овечкин, недолго думая, прыгнул под бросок Виктора Олофссона и так напугал шведа своими действиями, что тот не смог попасть в створ.
«Очень бы хотел отмотать этот момент назад. Было видно, что Овечкин бросился вперёд. Я подумал, что надо бить в дальний угол, и промахнулся. В таких ситуациях определённо надо забивать», — сокрушался форвард «Баффало» после матча.
Игра тем временем дошла до овертайма, где команды нанесли 12 бросков по воротам на двоих, но так и не смогли определить победителя. А в серии буллитов россияне вновь оказались на первых ролях. Нельзя не отметить отличные действия Самсонова. Голкипер «Вашингтона» отразил щелчок Кейси Миттельштадта и заставил промахнуться Алекса Така. Всего на счету вратаря в этом матче 20 сейвов.
Кузнецов в отличие от соперников свою попытку реализовал, а точку в игре второй раз за неделю поставил Овечкин. Это уже 16-й победный буллит Александра за карьеру в НХЛ. По данному показателю форвард вышел на девятое место в истории лиги, повторив результат нападающего «Аризоны» Фила Кессела. Всего Великая Восьмёрка реализовал 37 попыток из 114 в сериях послематчевых бросков. Рекорд принадлежит Франсу Нильсену (23).
В снайперской гонке Овечкин пока занимает четвёртое место. Шайба в матче с «Баффало» стала 41-й в сезоне. Лучший результат пока у форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, на счету которого 46 точных бросков. Второе место делят нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер и игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у них по 44 гола.
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