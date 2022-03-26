Кузнецов вошёл в топ-10 в истории «Вашингтона» по количеству голевых передач

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился новым достижением.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) хоккеист сделал результативную передачу.

Кузнецов оформил 331-й голевой пас в карьере в НХЛ. По этому показателю он вышел на десятое место в истории «Вашингтона», сравнявшись со Скоттом Стивенсом.

В нынешнем сезоне НХЛ форвард принял участие в 63 матчах, в которых набрал 64 очка (22 + 42).

Ранее шайба и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».