Быков: IIHF с Тардифом хотят унизить Россию через хоккей

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР).

«IIHF с Тардифом не только хотят выслужиться, но и через хоккей унизить Россию. Они стараются действовать с позиции силы, не включая разум. Политика не просто вмешалась, политика сейчас всем диктует свои условия», — цитирует Быкова «Чемпионат».

Он отметил, что иностранные политики по одной команде на данный момент настроены на то, чтобы просто наказать невинных атлетов.

«Нужно бороться, протестовать, открывать глаза мировому сообществу. Во всём мире есть здравые люди», — добавил Быков.

Напомним, что IIHF начала расследование в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что IIHF ищет новые возможности наказать российский хоккей.