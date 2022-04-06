Капризов впервые в карьере забросил 40 шайб в сезоне НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на своём льду переиграл с крупным счётом «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт 40-ю шайбу в сезоне-2021/22. 24-летний нападающий первый раз в карьере достиг этой отметки.

Также Капризов стал третьим хоккеистом в истории «Миннесоты», который достиг отметки в 40 и более шайб за сезон. Рекордсменами «Уайлд» являются Мариан Габорик (42) и Эрик Стаал (42).

Игра, которая прошла на льду «Бриджстоун-Арены», завершилась со счётом 6:2 в пользу «Нэшвилла».

«Миннесота» (91 очко) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (84) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.