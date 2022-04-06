Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Ньюарке, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Линди Раффа.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Строум (12-я минута), Крис Крайдер (18-я), Джастин Браун (44-я). У «Нью-Джерси» отличился Егор Шарангович (7-я).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил две результативные передачи.

«Нью-Джерси» (54 очка) занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» (96) располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.

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