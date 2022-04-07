Овечкин сократил отставание до восьми очков от Хаверчука в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Дэйла Хаверчука в списке лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до восьми очков.

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, набрав два очка.

Всего на счету россиянина теперь 1401 очко в 1265 матчах. Он стал 21-м игроком в истории лиги, которому удавалось преодолеть отметку в 1400 результативных баллов. На 20-м месте в гонке бомбардиров находится Дэйл Хаверчук, который в 1188 матчах набрал 1409 очков.

В этом же сезоне на счету Александра 81 очко (43 гола + 38 ассистов) в 68 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 голов.