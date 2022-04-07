Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 голов
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В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) Овечкин забросил одну шайбу. Теперь на его счету 773 результативных броска. Он занимает по этому показателю третье место в истории НХЛ.
У находящегося на второй позиции Хоу 801 гол. Таким образом, россиянин сократил отставание от Хоу до 28 шайб.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).
Ранее сообщалось, что Овечкин набрал более 1400 очков в НХЛ.