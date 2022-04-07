Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 голов 

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 голов 
  • Gettyimages.ru

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) Овечкин забросил одну шайбу. Теперь на его счету 773 результативных броска. Он занимает по этому показателю третье место в истории НХЛ.

У находящегося на второй позиции Хоу 801 гол. Таким образом, россиянин сократил отставание от Хоу до 28 шайб.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин набрал более 1400 очков в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить