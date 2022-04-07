Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 голов 

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) Овечкин забросил одну шайбу. Теперь на его счету 773 результативных броска. Он занимает по этому показателю третье место в истории НХЛ.

У находящегося на второй позиции Хоу 801 гол. Таким образом, россиянин сократил отставание от Хоу до 28 шайб.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин набрал более 1400 очков в НХЛ.