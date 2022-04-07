Овечкин набрал более 1400 очков в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 1400 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин набрал более 1400 очков в НХЛ
  • Gettyimages.ru

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. 

Таким образом, за карьеру в НХЛ россиянин набрал 1401 очко. Он стал 21-м игроком в истории лиги, которому удавалось преодолеть отметку в 1400 результативных баллов.

В этом же сезоне на счету Александра 81 очко (43 гола + 38 ассистов) в 68 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошёл Майка Гартнера по голевым передачам за карьеру в НХЛ.

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