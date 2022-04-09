35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме на своём льду уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»
  • AP

Игра, которая прошла во Флориде, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе «Бостона» шайбы забросили Джейк Дебраск (21-я минута) и Чарли Койл (64-я). У «Тампы» отличился Пьер-Эдуар Белльмар (24-я).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков.

«Бостон» (95 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» (94) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом».

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