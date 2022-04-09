Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
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Игра, которая состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 4:3.
В составе «Блюз» шайбы забросили Павел Бучневич (5-я минута), Джастин Фолк (45-я) и Брэйден Шенн (51-я) и Роберт Томас (62-я). У «Миннесоты» отличились Кевин Фиала (19-я), Кирилл Капризов (31-я) и Джейкоб Миддлтон (41-я).
Российские нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв оформили по одной голевой передаче.
«Сент-Луис» (92 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» располагается на третьей позиции.
Ранее Кирилл Капризов высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.