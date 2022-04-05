Капризов: вопрос времени, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я очень рад, что он находится в погоне за рекордом. Уверен, что он установит новый рекорд, это лишь вопрос времени. Думаю, это будет хорошо для хоккея в целом», — цитирует Капризова The Athletic.

На данный момент Овечкин занимает второе место по количество заброшенных шайб в НХЛ. На его счету 772 гола. Второе место занимает Горди Хоу (801), а рекордсменом является Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Яри Курри в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ.