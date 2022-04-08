Овечкин: Капризов является талантливым хоккеистом с большим набором умений

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике — форварде «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове.
Овечкин: Капризов является талантливым хоккеистом с большим набором умений
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. У него уже большой опыт выступлений за национальную сборную, много матчей против взрослых мужиков. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором умений», — цитирует Овечкина The Athletic.

Напомним, что Капризов выступает в НХЛ с января 2021 года. В нынешнем сезоне лиги хоккеист провёл 68 матчей, в которых набрал 87 очков (40 + 47). Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», который достиг отметки в 40 и более шайб за сезон.

Ранее Кирилл Капризов высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.

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