19 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Игра, которая прошла в Роли, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Барри Тротца.
В составе «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо (29-я минута) и Кайл Палмьери (60-я). У «Каролины» шайбу забросил Винсент Трочек (60-я).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков.
«Каролина» (100 очков) занимает второе место в Восточной конференции. «Айлендерс» (75) идёт на девятой строчке.
Ранее Кирилл Капризов высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.