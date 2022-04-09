19 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Роли, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Барри Тротца.

В составе «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо (29-я минута) и Кайл Палмьери (60-я). У «Каролины» шайбу забросил Винсент Трочек (60-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков.

«Каролина» (100 очков) занимает второе место в Восточной конференции. «Айлендерс» (75) идёт на девятой строчке.

Ранее Кирилл Капризов высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.