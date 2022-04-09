Опубликовано видео массовой драки хоккеистов после матча «Флорида» — «Баффало»
- AP
После финальной сирены хоккеисты устроили на льду массовую драку. Подраться решили почти все игроки, которые принимали участи в матче.
Матч, который прошёл в городе Санрайз, завершился со счетом 4:3 в пользу команды из «солнечного штата».
«Флорида», которая обеспечила себе место в плей-офф, одержала шестую победу подряд. С 106 очками клуб лидирует в Восточной конференции. «Баффало» (63) располагается на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом».