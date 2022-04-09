Опубликовано видео массовой драки хоккеистов после матча «Флорида» — «Баффало»

Короткая ссылка
«Флорида Пантерз» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Опубликовано видео массовой драки хоккеистов после матча «Флорида» — «Баффало»
  • AP

После финальной сирены хоккеисты устроили на льду массовую драку. Подраться решили почти все игроки, которые принимали участи в матче.

Матч, который прошёл в городе Санрайз, завершился со счетом 4:3 в пользу команды из «солнечного штата».

«Флорида», которая обеспечила себе место в плей-офф, одержала шестую победу подряд. С 106 очками клуб лидирует в Восточной конференции. «Баффало» (63) располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить