Опубликовано видео массовой драки хоккеистов после матча «Флорида» — «Баффало»

«Флорида Пантерз» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После финальной сирены хоккеисты устроили на льду массовую драку. Подраться решили почти все игроки, которые принимали участи в матче.

Матч, который прошёл в городе Санрайз, завершился со счетом 4:3 в пользу команды из «солнечного штата».

«Флорида», которая обеспечила себе место в плей-офф, одержала шестую победу подряд. С 106 очками клуб лидирует в Восточной конференции. «Баффало» (63) располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом».