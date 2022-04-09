«Флорида» обыграла «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 19 бросков

«Флорида Пантерз» на своём льду нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из «солнечного штата».

В составе «Пантерз» шайбы забросили Клод Жиру (9-я минута), Патрик Хёрнквист (30-я), Сэм Райнхарт (35-я) и Сэм Беннетт (60-я). У «Сэйбрз» отличились Виктор Олофссон (7-я), Марк Писик (9-я) и Джефф Скиннер (16-я).

«Флорида», которая обеспечила себе место в плей-офф, одержала шестую победу подряд. С 106 очками клуб лидирует в Восточной конференции.

«Баффало» (63) располагается на 12-й позиции.

Ранее Кирилл Капризов высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.