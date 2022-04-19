Овечкин повторил рекорд Селянне в НХЛ 15-летней давности
- AP
Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш». Этот гол стал 48-м для Овечкина в нынешнем сезоне. Таким образом, он повторил рекорд по заброшенным шайбам в сезоне для игроков в возрасте 36 лет или старше. Ранее рекорд, который держался 15 лет, принадлежал финну Теэму Селянне.
Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Овечкина.
Ранее нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ.