Овечкин повторил рекорд Селянне в НХЛ 15-летней давности

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Теэму Селянне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин повторил рекорд Селянне в НХЛ 15-летней давности
  • AP

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш». Этот гол стал 48-м для Овечкина в нынешнем сезоне. Таким образом, он повторил рекорд по заброшенным шайбам в сезоне для игроков в возрасте 36 лет или старше. Ранее рекорд, который держался 15 лет, принадлежал финну Теэму Селянне.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Овечкина.

Ранее нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ.

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