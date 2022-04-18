Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ
  • AP
  • © Mark Humphrey

30-летний хоккеист на прошлой неделе забросил семь шайб и оформил четыре результативные передачи. «Блюз» выиграл все четыре матча.

Нападающий «Сент-Луиса» в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:2) оформил хет-трик. В этой игре россиянин впервые в карьере набрал пять очков в одном матче. Он был признан первой звездой дня.

Тарасенко также обновил личный рекорд по набранным очкам за сезон в НХЛ — 76 (33+43).

Ранее сообщалось, что благодаря шайбе и двум передачам Тарасенко «Сент-Луис» разгромил «Нэшвилл».

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