Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

30-летний хоккеист на прошлой неделе забросил семь шайб и оформил четыре результативные передачи. «Блюз» выиграл все четыре матча.

Нападающий «Сент-Луиса» в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:2) оформил хет-трик. В этой игре россиянин впервые в карьере набрал пять очков в одном матче. Он был признан первой звездой дня.

Тарасенко также обновил личный рекорд по набранным очкам за сезон в НХЛ — 76 (33+43).

Ранее сообщалось, что благодаря шайбе и двум передачам Тарасенко «Сент-Луис» разгромил «Нэшвилл».