The Athletic: находящихся на родине российских хоккеистов не допустят на драфт-комбайн НХЛ

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Российские хоккеисты, в настоящее время пребывающие на родине, не получат приглашения на драфт-комбайн Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года.
The Athletic: находящихся на родине российских хоккеистов не допустят на драфт-комбайн НХЛ
  • AP

«Ни один российский хоккеист, который находится на родине, не будет приглашен на драфт-комбайн НХЛ 2022 года. Однако россияне, играющие в Северной Америке, будут», — написал в Twitter журналист The Athletic Кори Пронман.

Драфт-комбайн НХЛ-2022 пройдёт в американском городе Баффало с 29 мая по 4 июня. Во время данного мероприятия собирающиеся выставлять свои кандидатуры на драфт спортсмены демонстрируют свои навыки, сдают нормативы и проводят собеседования с потенциальными работодателями. Чтобы принять участие в драфт-комбайне, молодым хоккеистам необходимо получить приглашение от лиги.

Драфт Национальной хоккейной лиги 2022 года пройдёт 7—8 июля в Монреале. Согласно Центральному скаутскому бюро НХЛ, в число главных проспектов в нынешнем году входят четверо российских игроков: форварды Иван Мирошниченко, Александр Перевалов и Данила Юров, а также защитник Павел Минтюков. При этом звание первого номера драфта прочат канадцу Шейну Райту.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал девятым российским игроком, которому удавалось оформить хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

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