Гол Панарина вывел «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф, принеся победу над «Питтсбургом»
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3.
В составе «Пингвинз» отличились Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель и Эван Родригес. У хозяев в основное время голами отметились Крис Крайдер, К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад, а победную шайбу в овертайме забросил россиянин Артемий Панарин.
Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 42 броска.
Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и пробились во второй раунд Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» впервые с 2017 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.