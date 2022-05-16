Гол Панарина вывел «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф, принеся победу над «Питтсбургом»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Пингвинз» отличились Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель и Эван Родригес. У хозяев в основное время голами отметились Крис Крайдер, К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад, а победную шайбу в овертайме забросил россиянин Артемий Панарин.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 42 броска.

Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и пробились во второй раунд Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» впервые с 2017 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.