«Эдмонтон» впервые с 2017 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
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Команда Джея Вудкрофта на своём льду переиграла в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:0.
В составе «Ойлерз» шайбы забросили Коди Сеси (34-я минута) и Коннор Макдэвид (57-я).
«Эдмонтон» победил в серии до четырёх побед со счётом 4-3. В следующем раунде канадская команда встретится с победителем противостояния «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» (3-3).
Ранее сообщалось, что 30 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампе» пробиться в 1/4 финала плей-офф НХЛ.