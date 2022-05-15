Тридцать сейвов Василевского помогли «Тампе» пробиться в 1/4 финала плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда Джона Купера переиграла в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции со счётом 2:1.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросил Ник Пол (19-я и 37-я минуты). У «Лифс» отличился Морган Райлли (34-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3. «Тампа» во втором раунде плей-офф встретится с «Флорида Пантерз».

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.