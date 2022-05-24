Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в четвёртом матче серии
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Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин сделал в матче две результативные передачи. В составе «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал два очка, забив гол и сделав пас.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо».
Ранее шатаут Андрея Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока.