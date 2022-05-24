Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в четвёртом матче серии

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин сделал в матче две результативные передачи. В составе «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал два очка, забив гол и сделав пас.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо».

Ранее шатаут Андрея Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока.