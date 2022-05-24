Шатаут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тампы».

Шайбы забросили Патрик Марун и Ондржей Палат. Российский голкипер победителей Андрей Василевский отразил все 49 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда стала первым финалистом Восточной конференции НХЛ.

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