Шатаут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока

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В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз».
Шатаут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока
  • Legion-Media

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тампы».

Шайбы забросили Патрик Марун и Ондржей Палат. Российский голкипер победителей Андрей Василевский отразил все 49 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда стала первым финалистом Восточной конференции НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о ситуации с контрактами нападающего Евгения Малкина.

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