Шатаут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока
- Legion-Media
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тампы».
Шайбы забросили Патрик Марун и Ондржей Палат. Российский голкипер победителей Андрей Василевский отразил все 49 бросков.
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда стала первым финалистом Восточной конференции НХЛ.
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