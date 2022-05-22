Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» увеличить отрыв в серии с «Флоридой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду нанесла поражение «Флорида Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали Арены», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинга» шайбы забросили Кори Перри (на 13-й минуте), Эрик Чернак (на 23-й минуте), Стивен Стэмкос (на 31-й и 58-й минутах) и Никита Кучеров (на 57-й минуте). У «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт (на 17-й минуте).

Кучеров также оформил три результативные передачи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска, Сергей Бобровский — 31.

Счет в серии до четырёх побед стал 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Тампе 24 мая.

Ранее сообщалось, что «Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф НХЛ.