«Преподнёс на блюдечке»: космические передачи Кучерова помогли «Тампе» выиграть два гостевых матча подряд в Кубке Стэнли

Никита Кучеров помог «Тампа-Бэй» одержать две гостевые победы над «Флоридой» в серии второго раунда плей-офф НХЛ. Российский нападающий записал себе в актив три очка, при этом обе его голевые передачи оказались не только ключевыми, но и невероятно эффектными. В первом случае он не заметил сопротивления стоявшего на пути защитника, а во втором — не глядя отдал из-за ворот пас на партнёра за четыре секунды до конца матча.

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли продолжает радовать поклонников хоккея — каждый матч превращается в спектакль, а уровень напряжения непривычно высок для стартовых раундов. И не последнюю роль в этом играют российские хоккеисты. В последние дни творит чудеса форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.

Он обращал на себя внимание и в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Торонто», забросив две шайбы и сделав шесть голевых передач. Однако в противостоянии с «Флоридой» нападающий вышел на новый уровень. Его действия на льду не только полезны, но и невероятно эффектны. На его фоне меркнет даже лучший ассистент регулярного чемпионата Джонатан Юбердо, который за 80 встреч записал на свой счёт 85 пасов. В серии с «Тампой» он пока смог отметиться лишь один раз.

Дебютный матч во Флориде складывался для «Лайтнинг» не лучшим образом. Хоккеисты пропустили на 15-й минуте и долгое время не могли нащупать свою игру. Соперник имел явное преимущество, но за четыре минуты до конца второго периода, заработав очередное большинство, подопечные Джона Купера перевернули всё с ног на голову.

Кучеров в контратаке вышел на оперативный простор, набрал высочайшую скорость, сделал едва уловимое движение корпусом и объехал Аарона Экблада. А затем перехитрил и соотечественника Сергея Бобровского, уже приготовившегося отражать бросок в ближний угол. Последовала передача на следовавшего параллельным курсом Кори Перри, которому оставалось просто направить шайбу в пустые ворота.

Никита в этой встрече отметился также голом, который стал для него 15-м в большинстве в Кубке Стэнли, и сравнялся по этому показателю с Павлом Дацюком и Сергеем Фёдоровым. Но куда более значимой оказалась именно передача, поскольку после пропущенной шайбы «Флорида» будто надломилась и на старте третьего периода уже была в роли догоняющей. Встреча в итоге завершилась со счётом 4:1 в пользу «Тампы».

«Это мировой уровень. Просто Зал славы», — отдал должное россиянину Перри на пресс-конференции.

Высоко оценил игру Кучерова и главный тренер команды. Купер обратил внимание, с какой лёгкостью форвард совершил этот финт.

«Да, это было непринуждённо. Я всегда говорил, что Кучеров заранее знает, что сделает соперник, и в его исполнении (этот пас. — RT) выглядел простым. Счёт 0:1, время второго периода тает, как и наши шансы забить гол. Спецбригады по-прежнему играют большую роль в матчах плей-офф, и это была важная игра. Этот гол позволил нам сравнять счёт и немного взбодрил. Потом — 20 минут, и мы выиграли третий период», — признался наставник «Лайтнинг».

А бывший нападающий «Тампы» Доминик Мур, сейчас работающий аналитиком на ESPN, пошутил, что так ускоряться Кучеров стал, насмотревшись матчей с участием Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», который отличается умением развивать невероятно высокую скорость на льду и вместе с тренером даже пытается разогнаться до 43 км в час.

Второй гостевой матч с «Флоридой» складывался не менее напряжённо и неизбежно катился к овертайму. Но Кучерова такое развитие событий не устраивало. В последней атаке Никита ускорился за скользившей по борту шайбой и из-за ворот вслепую отпасовал на пятачок Россу Колтону, который в касание расстрелял Бобровского: до финальной сирены оставалось всего четыре секунды.

«Когда ты на льду вместе с Кучеровым, ты должен быть готов ко всему. Как только я увидел, что шайба позади ворот, то просто двинулся в сторону пятачка. Как видите, у него как будто есть глаза на затылке — я и понятия не имел, что он знал, где я окажусь. Он преподнёс мне шайбу на блюдечке. К счастью, она попала в ворота, влетев прямо под перекладину, но его игра была невероятной», — поражался после встречи автор гола.

Восхищался партнёром по команде и защитник «Тампы» Райан Макдона. Он отметил, что россиянин умеет потянуть одеяло на себя в нужный момент.

«Вокруг него все играют лучше. Очевидно, что иногда ему тоже нравится самому проявлять инициативу и брать всё в свои руки. Мы видели это раз за разом. Он просто обожает состязаться в плей-офф и [очень] помог нашей команде в тот момент, когда мы в этом нуждались», — сказал Макдона.

Бобровский на пресс-конференции выглядел явно расстроенным. Но пообещал болельщикам, что команда будет бороться до конца.

«Он был прямо позади ворот: отдал хороший пас, а затем последовал отличный бросок <…> Это хороший вызов для нас. Весь год мы сражались и находили способы возвращаться в игру, преодолевать трудности. Это очередное испытание для нас. Так что мы просто собираемся перезагрузиться, перегруппироваться и готовиться к следующей игре», — отметил вратарь.

Тем временем, на счету Кучерова уже 11 очков в гонке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Лидирует в списке Макдэвид, совершивший аж 18 результативных действий. Однако Никита близок к тому, чтобы повторить результат двух последних сезонов, и вновь стать лучшим по данному показателю в Кубке Стэнли. Впрочем, многое будет зависеть от «Тампы», которой для этого нужно добраться до финала.

Нельзя оставлять за скобками и ещё одного россиянина — голкипера «Тампы» Андрея Василевского. За два матча он в сумме отразил 69 бросков из 71 и демонстрировал удивительное спокойствие в те минуты, когда «Флорида» штурмовала его владения.