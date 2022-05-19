«Калгари» в матче плей-офф с 15 голами обыграл «Эдмонтон»

В матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершилась со счётом 9:6 в пользу хозяев.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+ 1». В составе «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами.

Таким образом, «Калгари» повёл в серии с «Эдмонтоном» (1-0). Следующий матч пройдёт 21 мая в Калгари.

Ранее Синди Кросби заявил, что ему не предлагали сыграть на ЧМ-2022 после вылета из плей-офф НХЛ.