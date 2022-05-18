Кросби заявил, что ему не предлагали сыграть на ЧМ-2022 после вылета из плей-офф НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о своём участии в чемпионате мира 2022 года после вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Со мной никто об этом не говорил», — цитирует Кросби The Athletic.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграли серию с «Питтсбургом» (4-3) и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролина Харрикейнз».

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая. Сборная Канады выступает в группе с командами Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции.

Ранее The Athletic сообщил, что переговоры о новом контракте между Малкиным и «Питтсбургом» зашли в тупик.