Бобровский заявил, что «Флорида» может улучшить ситуацию в серии с «Тампой»

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский оценил шансы команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Следующая игра станет очень важной. Мы можем изменить что-то только в будущем, но уже не в прошлом. Весь год мы сражались. Это ещё одно испытание для нас. Мы уже прошли через многие трудности. Постараемся преодолеть и эту», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

«Лайтнинг» в гостях нанёс поражение «Пантерз» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1.

Бобровский отразил 27 бросков и стал третьей звездой встречи.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 22 мая во Флориде.

Ранее «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ.