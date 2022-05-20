Пас Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях нанёс поражение «Флорида Пантерз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинг» отличились Кори Перри (13-я минута) и Росс Колтон (60-я). У «Флориды» шайбу забросил Ээту Луостаринен (39-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков. Он был признан второй звездой матча. Его соотечественник Никита Кучеров оформил одну голевую передачу. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков и стал третьей звездой встречи.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 22 мая во Флориде.

Ранее «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ.

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