Кучеров повторил достижения Фёдорова и Дацюка
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- © Paul Sancya
«Тампа» в гостях нанесла поражение «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.
Кучеров отметился голом и записал на свой счёт результативную передачу.
Российский хоккеист забросил 15-ю шайбу в большинстве в Кубке Стэнли. Столько же было у Дацюка и Фёдорова. Больше только у нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. У них на счету по 28 заброшенных шайб в плей-офф НХЛ в большинстве.
Ранее Малкин рассказал о своих требованиях к новому контракту.