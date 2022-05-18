Кучеров повторил достижения Фёдорова и Дацюка

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение Сергея Фёдорова и Павла Дацюка по голам в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» в гостях нанесла поражение «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

Кучеров отметился голом и записал на свой счёт результативную передачу.

Российский хоккеист забросил 15-ю шайбу в большинстве в Кубке Стэнли. Столько же было у Дацюка и Фёдорова. Больше только у нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. У них на счету по 28 заброшенных шайб в плей-офф НХЛ в большинстве.

Ранее Малкин рассказал о своих требованиях к новому контракту.