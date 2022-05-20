Тарасенко вошёл в тройку лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

«Сент-Луис Блюз» в гостях нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отдал один голевой пас. На счету российского нападающего стало 58 (40 + 18) очков в 86 встречах Кубка Стэнли. Тарасенко поднялся на третье место в списке бомбардиров «Сент-Луиса», разделив его с Элом Макиннисом.

На первой позиции идёт Бретт Халл (117), на второй — Берни Федерко (101).

Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Третий матч пройдёт 21 мая в Сент-Луисе.

Ранее «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ.