Тарасенко вошёл в тройку лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

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«Сент-Луис Блюз» в гостях нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко вошёл в тройку лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
  • AP

Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отдал один голевой пас. На счету российского нападающего стало 58 (40 + 18) очков в 86 встречах Кубка Стэнли. Тарасенко поднялся на третье место в списке бомбардиров «Сент-Луиса», разделив его с Элом Макиннисом.

На первой позиции идёт Бретт Халл (117), на второй — Берни Федерко (101).

Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Третий матч пройдёт 21 мая в Сент-Луисе.

Ранее «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ.

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