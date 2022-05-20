Кучеров обошёл Кросби по очкам в Кубке Стэнли для игроков в возрасте 28 лет

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях переиграл «Флорида Пантерз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил одну голевую передачу. Российский нападающий стал седьмым игроком по набранным очкам в Кубке Стэнли в возрасте 28 лет и младше. На счету Кучерова 138 (47+91) очков в 122 матчах в плей-офф НХЛ. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (137) опустился на восьмую строчку.

Лидирует по данному показателю Уэйн Гретцки (274).

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Джона Купера.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 22 мая во Флориде.

Ранее «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ.