Сборная, которой не было: российские хоккеисты, лишённые шанса на медали ЧМ-2022, помимо Капризова, Овечкина и Малкина

IIHF отстранил сборную России от участия в чемпионате мира по хоккею 2022 года, из-за чего шанс побороться за награды турнира потеряли звёздные хоккеисты, выступающие в НХЛ. В Финляндию не смогли поехать один из лучших бомбардиров сезона Кирилл Капризов, забросивший 50 шайб за регулярку Александр Овечкин и набравший форму после травмы Евгений Малкин. Кто ещё мог помочь Алексею Жамнову в сражении за золото соревнований — в материале RT.

В Финляндии продолжается 85-й чемпионат мира по хоккею — турнир, от участия в котором по политическим причинам была отстранена сборная России, традиционно входящая в число главных фаворитов. На шести из последних восьми первенств отечественные спортсмены завоёвывали медали и наверняка претендовали бы на награды и в этом году. Особенно с учётом того, что уже к середине группового этапа команду могли пополнить звёзды НХЛ, чьи клубы не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли.

RT составил список из 19 российских легионеров Национальной хоккейной лиги, которые к настоящему моменту могли быть доступны для вызова в сборную и помочь ей в борьбе за главный трофей турнира. В ростер вошли три голкипера, семь защитников и девять нападающих. И это не считая не выступавшего на чемпионатах мира с 2013 года Александра Радулова и молодых Александра Романова и Егора Чинахова, продолжающих набираться опыта в заокеанской лиге.

Голкиперы

Илья Сорокин, Семён Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»)

Вратарская позиция — традиционно одна из самых укомплектованных в сборной России. На последних трёх чемпионатах мира пост №1 занимали такие звёзды, как двукратный лауреат «Везина Трофи» Сергей Бобровский, основной голкипер обладателей Кубка Стэнли двух последних лет Андрей Василевский и входящий в число претендентов на приз самому ценному игроку нынешнего сезона («Харт Трофи») Игорь Шестёркин. И хотя в этот раз все трое продолжают выступление в плей-офф и не могли бы помочь национальной команде, даже в их отсутствие волноваться за сохранность ворот не пришлось бы.

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В распоряжении тренерского штаба могли оказаться сразу три высококлассных голкипера, один из которых провёл свой лучший сезон в НХЛ. Илья Сорокин был настолько хорош, что не только вытеснил из основы звёздного соотечественника Семёна Варламова, но и был включён в число главных соискателей «Везины». Согласно проведённому в конце апреля голосованию журналистов официального сайта лиги, он занял шестое место, опередив не только Василевского, но и Бобровского, чья «Флорида» на всех парах шла к первому в истории Президентскому кубку. По проценту отражённых бросков воспитанник новокузнецкого «Металлурга» занял второе место (92,5%) среди вратарей, отыгравших минимум десять матчей, а вперёд пропустил лишь непробиваемого Шестёркина (93,5%). А по коэффициенту надёжности выше оказались ещё Фредерик Андерсен и Якоб Маркстрём. Тем не менее партнёры не поддержали россиянина, вследствие чего действующие полуфиналисты Кубка Стэнли даже не попали в плей-офф. Последний раз такое случалось с «Айлендерс» в 2018 году.

Ранее Сорокин неоднократно попадал в заявку на первенства планеты, а на двух даже выходил на лёд, правда, места в старте не имел. Поэтому от возможности стать основным вряд ли отказался бы. При этом составить ему компанию могли как опытный Варламов, так и молодой Илья Самсонов. Правда, позиции стража ворот «Вашингтона» вызывают сомнения, особенно с учётом наличия Ивана Федотова. Новоиспечённый вратарь «Филадельфии» сначала помог сборной завоевать серебро на Олимпиаде в Пекине, а затем выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА, продемонстрировав высочайший уровень мастерства.

Защитники

Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Дмитрий Куликов («Миннесота Уайлд»), Артём Зуб и Никита Зайцев («Оттава Сенаторз»), Илья Любушкин («Торонто Мейпл Лифс»)

Как и в случае с Сорокиным, сборная России могла рассчитывать на приезд ряда сильных защитников ещё до старта чемпионата мира. «Коламбус», «Филадельфия» и «Оттава» не пробились в плей-офф, поэтому доступны оказались сразу четверо игроков обороны. А уже по окончании первого раунда освободились почти все сильнейшие исполнители данного амплуа в стране. За исключением Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй» и Никиты Задорова из «Калгари». Для Задорова прошедшая регулярка стала одной из самых успешных. Он не только установил личный рекорд по очкам (4 + 18), но и завершил первенство с достойным показателем полезности («+11»).

Однако и без них оборонительная линия обещала стать более чем укомплектованной. Дмитрий Орлов вышел на новый уровень и впервые достиг отметки в 35 (12 + 23) очков, но также попал в топ-20 защитников лиги по «+/-». В этом плане от него не сильно отстал и Дмитрий Куликов, выдавший однозначно лучший сезон в карьере, чему помог переход в «Миннесоту». А Владислав Гавриков и Иван Проворов хоть и не всегда безошибочно действовали у собственных ворот, у чужих были очень полезны.

Эффективным дополнением к ним могли стать как завсегдатай чемпионатов мира Никита Зайцев, так и его партнёр по «Оттаве» Артём Зуб. У обоих богатый опыт выступлений за национальную команду, и оба по два раза брали бронзу ЧМ, а экс-игрок СКА может похвастаться золотом Олимпиады в Пхёнчхане. А ближе к середине группового турнира к коллективу мог присоединиться и Илья Любушкин, до предела подняв уровень конкуренции за попадание в основу. В нынешнем году опытный защитник-домосед успел перебраться из «Аризоны» в «Торонто», где хоть и стал меньше бросать, зато начал приносить больше пользы.

Нападающие

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Евгений Дадонов («Вегас Голден Найтс»), Денис Гурьянов («Даллас Старз»), Илья Михеев («Торонто Мейпл Лифс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»), Владислав Наместников («Детройт Ред Уингз»), Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»).

Что касается атакующей линии, то при идеальном раскладе российская сборная могла собрать состав, способный конкурировать с созывом 2019 года. Тогда в распоряжении Ильи Воробьёва оказалась целая россыпь звёзд, включая Никиту Кучерова, Александра Овечкина, Евгения Малкина, Евгения Кузнецова, а также ведущих хоккеистов КХЛ — Никиту Гусева и Кирилла Капризова. Коллектив демонстрировал сверхъяркий и временами даже абсурдно атакующий хоккей, но в итоге споткнулся о неудобных финнов и остался с бронзой. Во многом именно отсутствие голов в полуфинале и помешало команде занять первое место по голам на турнире. С 43 шайбами они заняли четвёртую строчку, уступив канадцам, шведам и чехам.

При идеальном раскладе в 2022 году нападение сборной России могло получиться не менее звёздным и устрашающим. За прошедшие три года Капризов превратился в одного из ведущих форвардов НХЛ и не только занял пятое место в гонке бомбардиров со 108 очками, но и переписал множество рекордов «Миннесоты».

Овечкин хоть и немного сбавил во второй половине регулярки, всё равно выступил более чем впечатляюще: впервые с 2010 года набрал 90 очков и в девятый раз достиг отметки в 50 голов. А Малкин пусть и вернулся на лёд лишь зимой, сразу принялся помогать «Питтсбургу» и выбивал в среднем 1,02 балла за игру (20 + 22 в 41 встрече).

Только приезд этих трёх хоккеистов мог сделать сборную России одним из претендентов на медали. И есть все основания полагать, что как минимум двое из них не отказались бы от поездки в Финляндию. Капризов и Малкин всегда охотно отвечали на вызовы тренерского штаба, а Овечкин и вовсе пропустил лишь пять турниров за последние 18 лет, считая нынешний ЧМ. В 2021-м Александру помешали травмы, в 2018-м и 2017-м он принимал участие в походах за Кубком Стэнли, один из которых оказался удачным. Как и в 2009-м. Тогда первенство планеты проходило в период с 24 апреля по 10 мая, а борьбу за трофей «Вашингтон» завершил лишь спустя трое суток после финала.

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Помимо признанных звёзд, состав России могли усилить и другие сильные хоккеисты. На роли снайперов могли претендовать Евгений Дадонов и Денис Гурьянов. Они были не так хороши в прошедшей регулярке, а форварда «Вегаса» и вовсе чуть не обменяли против его воли, поэтому оба могли быть предельно мотивированы. Золото ЧМ-2022 скрасило бы впечатление от не самого удачного отрезка в карьере. Причём если у первого в послужном списке уже пять наград турнира, то второй мог дебютировать в составе первой сборной. Ранее он выступал лишь за юниорскую и молодёжную команды, с последней завоёвывал бронзу первенства планеты в 2017-м.

Неплохим дополнением могли стать и Александр Барабанов с Ильёй Михеевым. Первый добился колоссального прогресса в ходе первого полноценного сезона за «Сан-Хосе» и постепенно стал составлять компанию Томашу Гертлу и Тимо Майеру в первом звене. Михеев же хоть и не поднимался так высоко, но имел стабильное место в топ-9 и также сделал серьёзный скачок в продуктивности. Если годом ранее он набрал 17 (7 + 10) очков в 54 матчах, то в этом разразился 32 (21 + 11) в 53.

Шанс проявить себя в первой команде страны могли получить и Владислав Наместников с Василием Подколзиным. Но если для первого вызов мог стать оказанием психологической поддержки после не самого удачного сезона, то для второго — поощрением за довольно неплохой дебют в НХЛ. В первый же год в заокеанской лиге он забросил 14 шайб и набрал в сумме 26 очков. Менее впечатляюще в НХЛ стартовали много звёзд отечественного хоккея, включая Никиту Кучерова с Валерием Каменским и Алексеем Морозовым.