Плющев не удивился решению IIHF лишить Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Заслуженный тренер Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

«Решение IIHF нисколько не удивило. Нас по всем линиям всего лишают: хоккей не стал исключением. То, как мы умеем проводить такие форумы, не умеет никто. Мы это доказываем уже на протяжении не одного десятилетия. Думаю, в большей степени они потеряют в этом плане», — цитирует Плющева «Чемпионат».

По его словам, отмену ЧМ-2023 по хоккею в России надо использовать в своих интересах, потому что IIHF работает уже не по законам и не по правилам.

«Они работают по указке, поэтому тут ничего никому не докажешь. Это уже длится не первый год, для меня ничего удивительного нет. Использовать эту паузу просто необходимо», — добавил Плющев.

Альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022.

28 февраля IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Впоследствии стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о решении IIHF.