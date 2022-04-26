Плющев не удивился решению IIHF лишить Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею

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Заслуженный тренер Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.
Плющев не удивился решению IIHF лишить Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею
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«Решение IIHF нисколько не удивило. Нас по всем линиям всего лишают: хоккей не стал исключением. То, как мы умеем проводить такие форумы, не умеет никто. Мы это доказываем уже на протяжении не одного десятилетия. Думаю, в большей степени они потеряют в этом плане», — цитирует Плющева «Чемпионат».

По его словам, отмену ЧМ-2023 по хоккею в России надо использовать в своих интересах, потому что IIHF работает уже не по законам и не по правилам.

«Они работают по указке, поэтому тут ничего никому не докажешь. Это уже длится не первый год, для меня ничего удивительного нет. Использовать эту паузу просто необходимо», — добавил Плющев.

Альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022.

28 февраля IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Впоследствии стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о решении IIHF.

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