Каменский: из-за отмены ЧМ-2023 в России пострадает международный хоккей

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Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене чемпионата мира 2023 года в России.
Каменский: из-за отмены ЧМ-2023 в России пострадает международный хоккей
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  • © Tim Clayton - Corbis

«Грустно, что чемпионат мира по хоккею не пройдёт в России. Мы ждали, готовились, развивали инфраструктуру. Я считаю, IIHF поступает неправильно. Непонятное решение, от которого пострадает международный хоккей», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

Он отметил, что Россия умеет проводить спортивные соревнования на высшем уровне. 

26 марта IIHF отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата 2022 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение IIHF.

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