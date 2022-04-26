Каменский: из-за отмены ЧМ-2023 в России пострадает международный хоккей
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«Грустно, что чемпионат мира по хоккею не пройдёт в России. Мы ждали, готовились, развивали инфраструктуру. Я считаю, IIHF поступает неправильно. Непонятное решение, от которого пострадает международный хоккей», — приводит слова Каменского «Чемпионат».
Он отметил, что Россия умеет проводить спортивные соревнования на высшем уровне.
26 марта IIHF отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата 2022 года.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение IIHF.