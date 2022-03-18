Сборная Франции заменит Россию на ЧМ-2022 по хоккею

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Сборная Франции заменит команду России на чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финляндии.
Сборная Франции заменит Россию на ЧМ-2022 по хоккею
  • РИА Новости

Отстранённую ранее от участия в турнире сборную Белоруссии заменит команда Австрии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Напомним, IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в дисциплинарный комитет с жалобой на решение совета IIHF в отношении сборной России по хоккею.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Его ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сообщил, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.

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