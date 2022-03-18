Сборная Франции заменит Россию на ЧМ-2022 по хоккею
- РИА Новости
Отстранённую ранее от участия в турнире сборную Белоруссии заменит команда Австрии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Напомним, IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в дисциплинарный комитет с жалобой на решение совета IIHF в отношении сборной России по хоккею.
Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Его ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.
Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сообщил, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.
🔥BREAKING🔥— IIHF (@IIHFHockey) March 18, 2022
France🇫🇷 & Austria🇦🇹 to play at #IIHFWorlds. Division I adjusted with Lithuania🇱🇹 moving to IA.
Latvia🇱🇻 joins 2022 #WorldJuniors.
Sweden🇸🇪 joins 2022 #WomensWorlds.
Slovakia🇸🇰 joins 2022 #WW18.
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📷 Andre Ringuette / HHOF-IIHF pic.twitter.com/F6L44SxSpk