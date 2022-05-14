«Историческое событие со знаком минус»: почему стартовавший в Финляндии ЧМ по хоккею малоинтересен без сборной России

Стартовавший в Финляндии чемпионат мира по хоккею не вызывает большого интереса, ведь в нём не принимает участия сборная России. Такого мнения придерживаются большинство отечественных специалистов, в том числе олимпийские чемпионы и бывшие наставники национальной команды. Так, Борис Майоров уверен, что отсутствие россиян — очень серьёзная потеря для всего мирового хоккея. По мнению Максима Сушинского, за играми будут наблюдать лишь узкие специалисты: тренеры и скауты. В то же время, по мнению Владимира Плющева, важно следить за прогрессом соперников, чтобы быть во всеоружии к тому моменту, когда Россия вернётся на международную арену.

В Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею, который пройдёт без сборной России. Отстранённую отечественную команду на турнире заменили французы.

В отсутствие олимпийских чемпионов 2018 года букмекеры считают основным фаворитом ЧМ-2022 хозяев соревнований и действующих победителей Олимпийских игр — финнов. На втором месте в списке фаворитов располагается сборная Швеции, а далее — Канада и Чехия.

Впрочем, в России за турниром мало кто планирует следить достаточно пристально даже в хоккейной среде, не говоря уже о простых болельщиках. Так, например, чемпион мира 2008 года Максим Сушинский в разговоре с журналистами признался, что даже не знал о старте соревнований.

«Думал, что такого турнира уже нет. Какой смысл смотреть чемпионат мира, когда не за кого болеть? Будут смотреть разве что профессионалы. Тренеры, скауты и другие заинтересованные люди», — подчеркнул бывший спортсмен.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова, отсутствие отечественной сборной на мировом первенстве — очень серьёзная потеря для международного хоккея. Он подчеркнул, что матчи между Россией и Канадой всегда были визитной карточкой таких турниров, а без них смотреть соревнования будет абсолютно неинтересно.

«Раньше я всегда предвкушал чемпионат мира, много лет летал в страны, где он проходил. А в прошлом году с удовольствием садился перед телевизором и смотрел не только наши матчи, но и изучал основных соперников, чтобы сравнить их с нашей командой и теоретически прикинуть шансы на победу. Сейчас же я, честно говоря, вообще забыл, что он вот-вот начнётся. Без нашей команды меня это мероприятие мало интересует», — приводит слова прославленного спортсмена «Матч ТВ».

Похожим образом высказался и Борис Михайлов: интерес к турниру не только для него лично, но и для болельщиков не будет таким, как раньше.

«Мы смотрели чемпионат мира под углом своей национальной сборной: правильно ли мы идём по развитию нашего хоккея или нет, сравнивали, кто лучше, а кто хуже. Переживать за кого-то не буду, буду просто смотреть. А что можно взять из турнира, где наша команда не будет участвовать? Чемпионат мира без сборной России потеряет не только в зрелищности, но и во всех отношениях», — поделился мнением тренер.

Олимпийский чемпион Александр Пашков также заявил, что для него смысл турнира без отечественной сборной по большому счёту потерян. Тем не менее он планирует понаблюдать за успехами команды Казахстана, так как многие её участники играют в КХЛ.

«Интриги и спортивной борьбы, в которой регулярно участвовала наша команда, много лет диктовавшая моду в мировом хоккее, мы как таковых не увидим. Сборная России добилась исключительных успехов в развитии хоккея, поэтому её отсутствие на мировом первенстве резко понижает интерес ко всему турниру и сильно снижает качество игры», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

Бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков ещё не определился, будет ли смотреть игры ЧМ, но выразил уверенность, что в каких-то аспектах сам турнир и вид спорта в целом потеряют в развитии без участия российской сборной.

Заслуженный тренер Юрий Новиков, в свою очередь, назвал отстранение отечественных спортсменов от мирового первенства историческим событием со знаком минус.

«Это немыслимо! В страшном сне такое не приснится. Если бы год-два назад это сказали, никто бы не поверил. Россия — хоккейная держава, она нужна на чемпионате мира. Это как в футболе бразильцев не допустить», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Один из тех специалистов, которые планируют следить за турниром, — бывший тренер национальной сборной Владимир Плющев. По его признанию, это важно, чтобы полноценно подготовиться к возвращению на международную арену.

«Для того чтобы в любом случае вернуться, надо хорошо знать своих соперников: чем они дышат, куда они гребут, как развиваются. Следить буду — не могу сказать, что систематически, но за теми командами, которые мне интересны, я хотел бы посмотреть», — подчеркнул тренер.

Он заметил, что сборная России всегда привносила в хоккейный турнир определённый шарм. По мнению Плющева, уровень нынешних соревнований будет зависеть от конкретных составов команд-участниц.

«Если этот турнир будет действительно оснащён достаточно серьёзными игроками из Европы и Северной Америки, тогда это будет полноценный хороший турнир. А если нет, то терять нам особенно нечего», — заключил Плющев.