Быков: чемпионат мира и хоккей потеряют в развитии без участия сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о стартовавшем в Финляндии чемпионате мира.

«Пока не определился, буду ли я следить и смотреть чемпионат мира по хоккею. Наверняка в каких-то аспектах сам турнир и хоккей в целом потеряют в развитии без участия российской сборной», — приводит слова Быкова «Чемпионат».

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Быков высказался о переносе российских этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.