Быков: чемпионат мира и хоккей потеряют в развитии без участия сборной России
- РИА Новости
«Пока не определился, буду ли я следить и смотреть чемпионат мира по хоккею. Наверняка в каких-то аспектах сам турнир и хоккей в целом потеряют в развитии без участия российской сборной», — приводит слова Быкова «Чемпионат».
Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее Быков высказался о переносе российских этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.