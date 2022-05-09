Быков отреагировал на перенос Евротура по хоккею из России в Швейцарию

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переносе российских этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.
Быков отреагировал на перенос Евротура по хоккею из России в Швейцарию
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«О справедливости здесь и речи не идёт. Всем видно, что политика не просто вмешивается, а грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры и экономики», — цитирует Быкова «Спорт день за днём».

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции по хоккею заняла первое место по итогам Евротура сезона-2021/22.

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