«Хотят через хоккей унизить Россию»: почему IIHF обвиняет ФХР в нарушении кодекса этики

Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование в отношении ФХР о нарушении кодекса этики. Утверждается, что национальная федерация якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине. ФХР в свою очередь отвергла эти обвинения, заявив, что общается с КХЛ исключительно по вопросам функционирования сборной. В России нападки со стороны международных чиновников встретили с возмущением. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что президент IIHF Люк Тардиф ведёт себя неадекватно и ищет любую возможность наказать российский спорт, а Владимир Крикунов и вовсе назвал функционера слюнтяем.

В четверг, 24 марта, стало известно, что Международная федерация хоккея начала расследование о нарушении кодекса этики со стороны ФХР.

Утверждается, что национальная федерация якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации. Параллельно будут изучены связи с российским хоккеем бывшего президента IIHF Рене Фазеля, а также некоторые его публичные высказывания относительно событий, происходящих в мире. Расследование проведёт независимый совет по этике. По его итогам могут быть открыты дисциплинарные дела, а швейцарского функционера даже могут лишить звания почётного президента IIHF.

В ФХР категорически отвергли все обвинения, подчеркнув, что не обращаются в команды лиги ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды.

«ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в официальном заявлении организации.

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Клубы пока никак не прокомментировали обвинение IIHF и проведение акций поддержки на матчах. Можно говорить лишь о том, что эти акции были единичными, а не систематическими. Так, патриотические баннеры появлялись на матчах ЦСКА, «Северстали» и ярославского «Локомотива». Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на соответствующий вопрос журналистов ответил, что «спорт вне политики».

Российские хоккейные эксперты восприняли новость о расследовании как очередной ничем не подкреплённый выпад главы IIHF Люка Тардифа в адрес отечественного хоккея. Канадского функционера считают зависимым от мнения политического руководства западных стран, выступающих против России. Так, по мнению бывшего тренера национальной сборной Вячеслава Быкова, нет ни одной сферы деятельности в мире, «где бы политика ни приложила свою руку».

«IIHF с Тардифом хотят не только выслужиться, но и через хоккей унизить Россию. Они стараются действовать с позиции силы, не включая разум. Политика не просто вмешалась, политика сейчас всем диктует свои условия. <…> Нужно бороться, протестовать, открывать глаза мировому сообществу. Во всём мире есть здравые люди», — сказал специалист.

Его коллега Владимир Крикунов также возмутился действиями канадца, назвав его абсолютно безвольным руководителем.

«Люк Тардиф — слюнтяй. Ему что говорят, то он и делает. Сейчас от него требуют давить на российский хоккей, вот он и давит. Сопля соплёй. Я так полагаю, в ближайшие год-два нам придётся бороться с этими санкциями, хотя чем быстрее завершится спецоперация на Украине, тем быстрее нормализуется ситуация с российским хоккеем», — заявил экс главный тренер сборной.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв подчеркнул, что международная федерация «немного неадекватно» оценивает ситуацию и не вправе диктовать хоккеистам, каких взглядов им придерживаться и каким образом их выражать.

«У каждого спортсмена своё мнение, никто не имеет права вмешиваться. Я не знаю, что хочет расследовать IIHF. Они просто хотят докопаться, пусть так и скажут, а не ищут повод», — заявил эксперт.

В конце февраля IIHF приняла решение до особого уведомления отстранить Россию от международных турниров. Также у страны отобрали право проведения молодёжного чемпионата мира — 2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Пока ещё Россия сохранила за собой чемпионат мира — 2023 в Санкт-Петербурге, но, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, «всё идёт к тому, что и его отберут». Решение будет принято в последнюю неделю апреля. Бывший хоккеист считает, что международная федерация просто ищет новые возможности, чтобы как-то ещё наказать российский спорт. Он резко высказался в адрес главы IIHF, который, по его мнению, «сам себя позорит».

«Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Нет чтобы хоккей развивать… Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял федерацию и делал всё для развития хоккея и дружбы, подаёт в этику», — заявил Кожевников, имея в виду расследование в адрес Фазеля.

Связи почётного президента IIHF с КХЛ обсуждаются не первый день, и российская лига ранее подтверждала планы привлекать опытнейшего специалиста к решению стратегических вопросов её развития. Но, как подчёркивается в сегодняшнем заявлении, до заключения официальных соглашений дело не дошло: Фазель никогда не был сотрудником КХЛ и не оказывал организации услуг на возмездной основе.

«Все эти годы Рене Фазель одинаково помогал своими знаниями, опытом разным лигам и странам в развитии хоккея», — резюмировали в КХЛ.