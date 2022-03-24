Крикунов назвал глупостью расследование IIHF в отношении ФХР

Бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.

«Это просто глупость, но удивляться нечему. Ведь IIHF, в первую очередь, европейская организация», — цитирует Крикунова Sport24.

Он отметил, что России надо обдумать об ответных шагах. По его мнению, самым простым вариантом является создание альтернативного Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чемпионата, а также необходимо заняться массовым развитием вида спорта в стране и выйти из состава IIHF.

«Из всего надо плюсы извлекать. Не будет пауз на Евротур — будем больше играть во внутреннем чемпионате. Можно делать его более сильным, без оглядок на сборную», — добавил Крикунов.

Напомним, что расследование IIHF началось в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении совета по этике IIHF начать расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.