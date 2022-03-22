Решение по месту проведения ЧМ-2023 по хоккею будет принято в конце апреля

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, когда будет принято решение относительно места проведения чемпионата мира 2023 года.
Решение по месту проведения ЧМ-2023 по хоккею будет принято в конце апреля
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Решение будет принято на последней неделе апреля», — цитирует Тардифа ТАСС.

Первенство планеты 2023 года должно пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в дисциплинарный комитет с жалобой на решение совета IIHF в отношении сборной России по хоккею.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура.

Ранее генеральный секретарь ФХБ прокомментировал возможное участие в турнире с Россией.

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