Генеральный секретарь ФХБ прокомментировал возможное участие в турнире с Россией

Генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Андрей Башко высказался о возможном турнире в Санкт-Петербурге с участием сборных России и Белоруссии.

«Приглашение для участия в матчах с Россией очень престижно для любой страны, и мы всегда были заинтересованы в них вне зависимости от того, отстранены мы от участия в официальных турнирах или нет», — цитирует Башко «Чемпионат».

По его словам, Россия — один из лидеров мирового хоккея, поэтому игры с любой из её сборных всегда будут вызовом для команд из Белоруссии. Башко подчеркнул, что матчи с россиянами — прекрасная возможностью для роста белорусских хоккеистов.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в дисциплинарный комитет с жалобой на решение совета IIHF в отношении сборной России по хоккею.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сообщил, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.