Быков считает, что необходимо развивать российский хоккей после ухода легионеров из КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Быков считает, что необходимо развивать российский хоккей после ухода легионеров из КХЛ
  • РИА Новости

«Нам нужно развивать наш хоккей в России и сконцентрироваться на этом. Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточится на своём деле», — цитирует бывшего главного тренера сборной России «Чемпионат».

По его словам, политика уже давно попала в спорт и теперь диктует свои условия. Быков считает, что КХЛ и его игроки стали заложниками сложной ситуации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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