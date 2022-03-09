Быков считает, что необходимо развивать российский хоккей после ухода легионеров из КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нам нужно развивать наш хоккей в России и сконцентрироваться на этом. Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточится на своём деле», — цитирует бывшего главного тренера сборной России «Чемпионат».

По его словам, политика уже давно попала в спорт и теперь диктует свои условия. Быков считает, что КХЛ и его игроки стали заложниками сложной ситуации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).