Санкции во благо: почему сборная России ничего не потеряет после отстранения от Еврохоккейтура

Двухлетний запрет на участие в Евротуре не окажет негативного влияния на сборную России. В условиях отстранения от международных соревнований выступление на носящем статус подготовительного турнире не имеет смысла для отечественных хоккеистов, а образовавшуюся в расписании паузу можно использовать как для проведения товарищеских встреч с другими командами, так и для увеличения числа матчей регулярного сезона КХЛ.

Накануне стало известно о введении очередных санкций в отношении сборной России по хоккею. Ранее уже сообщалось, что подопечные Алексея Жамнова не сыграют на ближайшем чемпионате мира в Финляндии и двух оставшихся этапах Еврохоккейтура сезона-2021/22, которые пройдут в Швеции и Чехии соответственно. Однако впоследствии стало известно, что отстранение от турнира с участием четырёх сильнейших национальных команд Европы продлится гораздо дольше.

Примечательно, что информацию о недопуске отечественных хоккеистов до матчей Еврохоккейтура на два ближайших года распространила Швейцарская федерация хоккея (SIHF), а не международная. В заявлении на официальном сайте сообщается, что сборная России не выступит на турнире в течение двух ближайших лет, а заменит её именно коллектив Патрика Фишера. Остальные участники соревнований IIHF пока не прокомментировали данное заявление, но в нынешних условиях исключать подобное нельзя.

Но даже если заявление об отстранении сборной России от Еврохоккейтура до 2024 года окажется правдой, то вряд ли станет для неё тяжёлым ударом. Этот турнир изначально рассматривался как этап подготовки к чемпионатам мира и Олимпиадам, а победа в нём не имела большого значения. А в последнее время отечественный тренерский штаб и вовсе чаще использовал его для обкатки ближайшего резерва и предоставления практики молодёжи.

В последний раз сборная России возила приближенный к основному состав на все этапы соревнований в сезоне-2018/19. В Хельсинки, Москве и Стокгольме в него входили представители КХЛ, а в Брно к ним присоединились и легионеры из НХЛ. И это неудивительно, ведь Чешские хоккейные игры традиционно проводятся за несколько дней до старта чемпионата мира, в связи с чем являются возможностью проверить коллектив в условиях жёсткой конкуренции.

Однако в последние годы в России сильно изменилось отношение к Еврохоккейтуру. Уже в следующем сезоне на одном из этапов за сборную выступал полурезервный состав, а начиная с 2020 года ровно половина турнира была отдана на откуп молодым талантам. Всё дошло до того, что на тренерском мостике располагался наставник не главной команды, а молодёжки. Так, сначала Игорь Ларионов, а затем и его сменщик Олег Браташ руководили коллективом на двух Кубках Карьяла и первенстве 2020 года в Швеции.

Безусловно, для подрастающего поколения хоккеистов отстранение сборной России от Евротура обернётся потерей возможности попробовать себя в противостоянии со взрослыми коллегами и набраться опыта, необходимого как в преддверии выступления на молодёжном чемпионате мира, так и перехода на взрослый уровень. Но об участии в первом пока говорить не приходится, а второе можно обеспечить и иным способом. Многие клубы КХЛ пристально следят за развитием юных спортсменов и дают им достаточно шансов проявить себя. Так, например, в СКА в нынешнем сезоне рождённые в 2002 году Марат Хуснутдинов и Кирилл Кирсанов провели 32 и 24 встречи за петербуржцев соответственно, а 17-летний Матвей Мичков 13 раз появлялся на льду и даже набрал пять (2 + 3) очков.

Юным спортсменам доверяют и в других командах лиги. 19-летний Илья Федотов провёл 35 матчей за нижегородское «Торпедо», а Никита Гуслистов и Шакир Мухамадуллин всего на один раз меньше сыграли за «Северсталь» и «Салават Юлаев» соответственно. Доверием тренеров пользуются Андрей Баканов и Данила Юров, каждый из которых помогал своему коллективу более чем в 20 встречах. И вряд ли они сильно пострадают из-за того, что не смогут надеть футболку национальной сборной на соревнованиях в Финляндии или Чехии.

Что касается взрослых хоккеистов, им подобная практика вряд ли требовалась. По уровню матчи Евротура и регулярного чемпионата КХЛ ничем не отличаются, следовательно, не оказывают никакого положительного влияния на развитие спортсменов. А в отсутствие перспективы выступления на международных соревнованиях этапы первенства и вовсе теряют смысл.

Безусловно, существует вероятность, что отстранение сборной России не продлится все обозначенные два года, а после нормализации ситуации в мире она сможет вновь соперничать с грандами европейского хоккея в рамках континентального первенства. Но пока этого не произошло, главный вопрос заключается в том, чем лучше заполнить образовавшиеся в расписании паузы. Часть экспертов предложила организовать подопечным Жамнова товарищеские встречи с командами Белоруссии, Казахстана или Китая, другие — задуматься над расширением календаря КХЛ. И более перспективным видится именно второй вариант.

По сути, противостояния с оппонентами калибра Белоруссии и Китая мало что дадут России. Демонстрировать свой максимум с подобными соперниками вряд ли возможно, а останавливать регулярку или плей-офф исключительно ради того, чтобы увидеть «красную машину» в действии, нецелесообразно. Опыт североамериканских коллег наглядно показывает, что для успешного выступления на уровне сборных необязательно регулярно собираться в тренировочном лагере и «притираться» к партнёрам. Достаточно развивать чемпионат и обеспечивать высокий уровень конкуренции внутри лиги.

Поэтому гораздо более логично задуматься над увеличением числа матчей в рамках сезона КХЛ, которых на данный момент значительно меньше, чем в его американском аналоге. Если за океаном хоккеисты проводят по 82 встречи, то в Европе — всего 60. И это в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств. Так, в сезоне-2021/22 многие не добрались и до отметки в 50 игр из-за экстренной остановки первенства, вызванной пандемией коронавируса и зимней Олимпиадой в Пекине.

Всё это заставит команды не только адаптироваться к изменившимся условиям, а следовательно, прогрессировать. Больше шансов может появиться и у молодёжи, ведь возрастные спортсмены не всегда смогут выдерживать высокий темп в условиях плотного графика. И в этом случае санкции не только не навредят российскому хоккею, но и пойдут ему на пользу.