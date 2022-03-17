Жамнов отреагировал на отстранение сборной России от Евротура

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на отстранение национальной команды от Евротура.
Жамнов отреагировал на отстранение сборной России от Евротура
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимания молодёжи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Поздняков рассказал, какие шаги будут предприняты для обеспечения российских спортсменов соревновательной практикой на фоне санкций.

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