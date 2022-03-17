Поздняков: сохранение всех сборных — наш приоритет
- РИА Новости
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«Планируем совместно проводить значимые соревнования с хорошим уровнем организации. Приоритет — сохранение всех сборных команд, в том числе и их материальное обеспечение», — заявил Поздняков.
Он также заявил о создании внутренних соревнований — похожая работа была эффективно выполнена в период пандемии.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.
Ранее IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России.