Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) с немедленным вступлением в силу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Белоруссии не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU», — говорится в заявлении.

Санкции распространяются также на Белорусскую федерацию биатлона.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее Кристина Резцова заявила, что её не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам.