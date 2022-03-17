IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Белоруссии не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU», — говорится в заявлении.
Санкции распространяются также на Белорусскую федерацию биатлона.
Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступали в Кубке СБР в Уфе.
Ранее Кристина Резцова заявила, что её не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам.